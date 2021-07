No se la dejaron pasar: Charlotte Caniggia se extralimitó con el photoshop y las redes explotaron en críticas

Charlotte Caniggia es una modelo y personalidad de los medios argentina, la misma ha causado gran controversia en las redes sociales debido al excesivo abuso de photoshop en una de sus más recientes fotos publicadas en Instagram. Es así que la hija del futbolista profesional Claudio Caniggia y la modelo Mariana Nannis ha sido punto de fuertes críticas.

La modelo, quien ha participado en diversas ocasiones en “Showmatch”, compartió una foto en las redes sociales que fue comparada con la foto original destacando grandes diferencias y retoques causados por el photoshop. Esto se debe a que Charlotte Caniggia decidió hacerse un cambio de look en el cabello por lo que asistió a una peluquería. Luego de quedar encantada con los resultados de su nuevo balayage, subió una foto de como lucía a su cuenta de Instagram en donde cuenta con más de dos millones y medio de seguidores.

Si bien en su propia foto Charlotte Caniggia lucía impactante, su felicidad por su nuevo look no le duraría mucho ya que no se esperaba que su propio peluquero, Leo Leiva, compartiera en su cuenta propia de Instagram la foto original dejando así totalmente expuesta la celebridad. Rápidamente los cibernautas se percataron de la gran cantidad de photoshop que la foto contenía y se dirigieron a las redes sociales a dar su opinión.

Fue así como un usuario de Twitter compartió un collage de ambas fotos para poder compararlas mejor desatando las críticas por el photoshop. Sobre las fotos el usuario escribió: “En la foto que subió ella se agrandó TODAVIA MÁS los labios yo ya no entiendo nada”. Esta publicación a acumulado un total de 34 millones de likes en tan solo un día.

Imagen: Twitter

La publicación de Twiter sobre Caniggia continuó ya que al parecer, a causa de las críticas, la celebridad decidió borra la foto publicada y volver a subirla a Instagram, pero esta vez sin tanto photoshop. El tweet también recibió numeroso comentaros tales como:” Se editó hasta el crecimiento del pelo” y “0 necesidad de photoshop, para que hace el ridículo?”. Recientemente Charlotte también ha decidido poner su cuenta de Instagram privada para evitar las críticas y comentarios de odio.