Jesica Cirio confirma por qué es una de las mujeres más lindas

Jesica Cirio continua firme promocionado distintos productos en las redes sociales ante sus casi 3 millones de seguidores. A sus 36 años de edad, modelo y presentadora de televisión sigue dejando sin aliento a más de uno de sus fans.

Jesica reveló uno de los secretos para mantener encendida la pasión con su marido Martín Insaurralde: “A veces no hace falta hacer mucho, simplemente es estar en tu hogar. Yo no suelo andar muy vestida en mi casa. Yo uso ropa interior o pijamas lindos, no hay que hacer mucho más porque estamos todo el tiempo buscándonos, dando una caricia, un mimo, y eso ya prende solo”.

Este viernes, Jesica Cirio compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de seguidores. En las mismas se puede ver a la blonda desplegando toda su belleza para una producción profesional para una reconocida marca de ropa. La presentadora de televisión lució un conjunto de encaje de color negro. Además, la también vedette complementó su look con su largo cabello suelto y delicado make up.

"Si, re cómoda haciendome la sexy. Viernes de pijama abrigado o conjuntito sexy" fue el sencillo y promocional texto que eligió Cirio Cirio de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Jesica Cirio

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la esposa de Martín Insaurralde se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 8 mil corazones. Además, la bella modelo recibió cientos de comentarios de parte de sus fans, la mayoría de halago y cariño hacia su magnífica figura física.