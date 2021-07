Silvina Escudero derritió la red con su hermosura

Silvina Escudero se pronunció ante los dicho de su ex Matías Ale, quién recordó su romance con Graciela Alfano, entre lagrimas, en el programa “Nosotros a la mañana”. "Creo que si Graciela hubiera entendido de qué se trataba mi crecimiento personal, no sé si hoy no seguiríamos juntos" señaló el actor.

Graciela escuchó el testimonio de Ale y dejó bien en claro todo el dolor que transitó tras su ruptura y cerró la puerta ante cualquier reconciliación. Tras estos dichos faltaba la palabra de Silvina que no tardó en aparecer. "Prefiero quedarme con las disculpas que me dio en su momento -Matías Ale- de todos los tormentos que me hizo vivir. Hablar de esto es de otra vida, de otra Silvina, de hace mil años encima” indicó la bailarina.

Este miércoles pasado, Silvina Escudero publicó una veraniega fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a una gran parte de sus millones de fanáticos. En la misma se puede ver a la hermana de Vanina Escudero desplegando toda su belleza frente a la cámara desde la pileta. La actriz que poso de frente a su perro, lució una bikini animal print.

“Nada cambia, yo cambio, todo cambia. Asi es…yo ya cambie… por más que quiera nada vuelve a ser como antes. Les paso” fue el sencillo y reflexivo epígrafe que eligió Escudero para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Silvina Escudero



Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la panelista de “Los Mammones” se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 15 mil corazones. Además, la morocha recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su espléndida figura física.

Fuente: Instagram Silvina Escudero