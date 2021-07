¿Qué significado hay detrás de los icónicos sombreros de la reina Isabel II?

Desde el día de su coronación en 1953, la reina Isabel II ha utilizado cerca de cinco mil sombreros y tocados que, en su mayoría, han sido confeccionados por el diseñador británico Philip Somerville. Por mucho tiempo se pensó que estos accesorios eran algo más que complementaban sus atuendos, sin embargo, es todo lo contrario: guardan un significado que aquí te lo contamos.

"Muy pocas mujeres modernas usan un sombrero como parte del uniforme de trabajo, aparte de los miembros de las fuerzas armadas", señaló el historiador británico Robert Lacey en diálogo con la periodista especializada en moda Elizabeth Holmes.

Los sombreros son una marca registrada de la reina Isabel II / Gtres

"El sombrero es un recordatorio de que la reina está contratada para un servicio, para un trabajo", redactó la comunicadora en 'HRH: So Many Thoughts on Royal Style' el reciente libro que publicó.

"Lo que encuentro tan fascinante sobre el estilo real en particular, es la forma en la que las mujeres usan su ropa. Una gran parte de su trabajo es aparecer en público. No dan entrevistas reveladoras ni hablan mucho. Su ropa es tan hermosa, pero también significa mucho… Es una prueba del poder de la moda", manifestó la escritora.

Con respecto a los icónicos sombreros, Angela Kelly, quien ha trabajado toda su vida con la monarca británica, expresó: "La reina es consciente de que debe ser fácilmente visible para la mayor cantidad de personas posible cuando está fuera de casa, así que elije principalmente colores llamativos para que la vean fácilmente".

La monarca británica sobresale siempre con sus accesorios / AP

En su extensa colección, la madre del príncipe Carlos cuenta con modelos de todos los tipos: hay una gran variedad de colores, telas, piedras, flores, plumas y muchos decorados más.