En fotos: así fue el festejo de cumpleaños de Carmen Villalobos en Miami

Carmen Villalobos es una de las actrices colombianas más queridas y de esto no caben dudas. Sus redes sociales son un claro ejemplo de ello: en Instagram, cuenta con más de 17 millones de seguidores que llenan sus publicaciones de mensajes de amor y cariño.

Carmen Villalobos compartió el festejo de su natalicio

El pasado 13 de julio cumplió 38 años y, como era de esperar, compartió el gran acontecimiento con sus fanáticos en la web. "Amo cumplir años y poderlo celebrar. Y cuando digo celebrar, no me refiero a una gran fiesta, me refiero a poderlo pasar junto a los míos y llenita de salud y felicidad! Gracias Dios por un año más de vida. Gracias por tantas bendiciones", redactó en una publicación.

La antagonista de 'Café con aroma de mujer' celebró sus 38 años

Posteriormente, compartió fotografías de la hermosa celebración sorpresa que tuvo en Miami junto a sus seres más queridos. "No les puedo explicar la emoción que sentí al verlos a todos anoche celebrando mi cumple", comenzó diciendo algunas horas atrás en el posteo.

El festejo de Villalobos en Miami

Y continuó: "Qué rico volverlos a abrazar después de tantooooo tiempo. Una noche muy especial en tremenda compañía. Gracias mi amor Sebastián Caicedo y Labulla por esta sorpresa tan hermosa, se los juro que la amé".

Villalobos y Caicedo

Además, la antagonista de Café con aroma de mujer subió un pequeño video para agradecerles a sus fans el amor recibido y les prometió responder cada uno de los mensajes que le enviaron.