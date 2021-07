Britney Spears celebra en un video una gran victoria judicial contra su padre

Britney Spears, cantante, bailarina, compositora, modelo, actriz, diseñadora de modas y empresaria ha ganado un poco más de libertad en su más reciente juicio y comparte su alegría en las redes. La artista, quien comenzó a actuar desde niña, adquirió fama mundial al lanzar su álbum debut, “Baby One More Time”, el cual fue el álbum más vendido de una solista adolescente.

Sin dudas otro de los grandes éxitos de Britney Spears fue su segundo álbum, “Oops!... I Did It Again”, ya que vendió 1.3 millones de copias en su primera semana de lanzamiento en Estados Unidos. Fue así que Britney se ganó el ser la mejor artista adolescente de todos los tiempos antes de cumplir los 20 años, llevándose el título de la “Princesa del Pop”. No obstante, es sabido que hace años la cantante no es feliz debido al control que su padre tiene sobre ella, aunque esto habría cambiado ya que recientemente la bailarina ganó parte del juicio alentando el movimiento de “FreeBritney”.

Si bien Britney Spears tiene 39 años, solo hasta ahora se le ha otorgado el derecho de contratar a su propio abogado para librarse de la tutela restrictiva de su padre. Este fue el nuevo avance que logró la artista en el proceso judicial, avance que a pesar de ser tan solo una pequeña victoria fue gran motivo de celebración para la estrella y para quienes apoyan el movimiento de “FreeBritney”.

La gran alegría de Spears se vio reflejada en su más reciente publicación de Instagram donde la artista compartió un video de ella montando a caballo y haciendo volteretas. En su publicación escribió: "Gracias a mis fans que me apoyan...No tienen idea de lo que significa para mí ser apoyada por fans tan increíbles!"

Imagen; Instagram Britney Spears

Por otra parte, Britney Spears también comentó: “Psssss, esta soy yo celebrando montando a caballo y haciendo volteretas hoy "#FreeBritney". Este es un paso más de la cantante para poder liberarse de la tutela y el control de su padre, Jaime Spears. La larga batalla judicial de la bailarina dio un gran salto en su última audiencia donde afirmó: "Estoy aquí para deshacerme de mi papá y acusarlo de abuso de tutela". Además de ello, la estrella llamó a dicha tutela "Maldita crueldad" y le dijo al juez "Quiero presentar cargos contra mi padre hoy". Si bien el juez no le concedió eso, sí aprobó la solicitud de Britney de contratar al ex fiscal federal Mathew Rosengart, un conocido abogado de Hollywood, como su representante legal.