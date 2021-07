Pasión de Gavilanes: el actor que tomó una determinante decisión para cambiar su vida

Pasión de gavilanes se estrenó casi 20 atrás en la pantalla de Canal Caracol y en la actualidad, continúa siendo una de las tiras más elegidas por la audiencia en Netflix. La historia de amor y odio de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo creada por Julio Jiménez generó un gran fanatismo en millones de televidentes en el mundo.

Sus personajes se ganaron un importante lugar en el corazón de la audiencia que siguió minuto a minuto el desenlace de la tira. Uno de los que acaparó toda la atención fue Ricardo Herrera, quien le dio vida a Antonio Coronado, el novio de Ruth Uribe (Ana Lucía Domínguez).

Hoy, el actor caleño reveló un problema que tenía y la determinante decisión que tomó para mejorar su vida. "A los 28 o 29 años empecé a notar que se me caía el cabello, perdía mucho cabello, fue duro y me resistí en algún momento. Empezaron a salirme las entradas y luego no sabía cómo peinarme o veía como taparme. Me afectó mucho la autoestima", contó en una entrevista en La Red.

Ricardo Herrera y Ana Lucía Dominguez en 'Pasión de Gavilanes'

El artista manifestó que para la actuación poseer cabello es algo importante porque es de gran ayuda en la personificación de los papeles. Por ello, optó por realizarse un implante de injertos capilares en Colombia. "En ocho meses empecé a ver los resultados… El cambio es grande, aún no me lo creo", expresó mientras detallaba que el proceso lo realiza un robot que implanta folículo por folículo.

Además, señaló: "Lo más importante es la seguridad con pelo o sin pelo, el amor propio y quererte como estas. Obviamente la tecnología ha avanzado mucho y puede solucionar este tipo de problemas y, si a uno le va a hacer feliz, hágalo".