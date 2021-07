Carmen Villalobos celebra su cumpleaños número 38 con una llamativa fotografía

Pocos días atrás, Carmen Villalobos finalizó los rodajes de Café con aroma de mujer. La actriz colombiana se sumió a un gran desafío con este proyecto ya que le dio vida a la antagonista de la historia. Si bien muchos criticaron su participación por "no ser lo suficientemente villana", hay quienes la han aplaudido de pie.

Como es muy activa en sus redes sociales, compartió la enseñanza que le dejó la telenovela con sus más de 17 millones de fanáticos que siguen sus pasos en la virtualidad. "Aprendí mucho de ustedes y lo mejor es que me los llevo en mi corazón. William Levy, me llevo tu sabrosura y buena onda, ojalá el destino nos siga reuniendo. Luces Velásquez, gracias por ser tan increíble en el set, que afortunada fui al haber tenido una primera actriz como tu a mi lado", comenzó diciendo.

"Marcelo Dos Santos, gracias por ser el peor papá del mundo, ¡mentira! Tremendo actor que eres, gracias por tu profesionalismo. Gracias a todo el elenco, a mis directores, maquillaje, vestuario y en general a todo el equipo de producción", continuó.

Y para su personaje, agregó: "Gracias por estos casi ocho meses de tenerte en mi piel. ¿Saben que reconfirmé con Lucía? Que si no nos valoramos y no nos queremos, terminaremos eligiendo personas que tampoco lo harán con nosotros. No hay nada más triste que perder la dignidad para gustarle a alguien más. Eso jamás".

Hoy, la artista colombiana más querida de todas se encuentra celebrando su cumpleaños número 38 y también optó por compartir su felicidad en su cuenta de Instagram. "Amo cumplir años y poderlo celebrar. Y cuando digo celebrar, no me refiero a una gran fiesta, me refiero a poderlo pasar junto a los míos y llenita de salud y felicidad! Gracias Dios por un año más de vida. Gracias por tantas bendiciones", redactó junto a una llamativa instantánea en la que se la ve con un precioso look.