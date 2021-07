Sol Pérez alardea sus curvas con un vestido corto y ajustado

Luego de un exitoso paso por MasterChef Celebrity, Sol Pérez regresó a la conducción de Canal 26. Ayer, fue su gran retorno y lo hizo a lo grande. Para la ocasión eligió un hermoso look que nadie pasó por alto. La joven lució un precioso vestido ajustado y corto color beige con el que alardeó sus grandiosas curvas.

Sol Pérez

Como era de esperar, la joven enseñó con sus miles de fanáticos el outfit en Instagram. "Y un día volvimos a Canal 26. Amo Noticas de 20 a 22", redactó junto a una serie de instantáneas que se llenaron de 'me gusta' y halagos.

Las vestimentas de Pérez siempre dan de qué hablar y si bien muchos elogian su estilo, hay quienes la critican ferozmente. Recientemente, la conductora reveló que, algunos años atrás, Horacio Cabak le realizó un despectivo comentario sobre una prenda que ella usó en una entrega de los Premios Martín Fierro.

El look que Sol Pérez eligió para volver a Canal 26

"¿Qué dijo? Qué parecía que había salido de un albergue transitorio. El vestido era polémico y horrible, pero eso no se dice. Nunca me llegaron sus disculpas, si las dijo. Igual ya está, lo solté, y si hubiera estado no me hacía problema. Es la terapia, a ver cuánto me dura", contó la blonda en LAM.

Y agregó: "Antes me re calentaba y la seguía a muerte. Ahora pienso cómo lo resuelvo. Gracias a la terapia aprendí a manejar muchas cosas que traigo de mi vida. Hacer terapia me cambió la vida. Me era difícil pilotear ciertas situaciones".