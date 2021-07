Así fue la presentación del novio de Andrea Meza con la familia de la Miss Universo

Andrea Meza, regreso a México tras su consagración como Miss Universo 2020. La bella modelo e ingeniera en software mexicana es una persona muy familiar y eso lo ha dejado en claro en distintas oportunidades. Una de ellas fue durante un Instagram live donde dijo lo siguiente: “(Quiero) abrazarlos (a mi familia), podría llorar, los extraño y no los he visto desde la competencia y mi mamá de hecho no fue, así que no la ha visto por meses, la extraño mucho, pero si hablo con ellos todos los días, nos enviamos mensajes o realizamos llamadas o videollamadas, pero que no es lo mismo, quiero estar con ellos, así que estoy feliz de que tendré tiempo de calidad con ellos y eso me hace muy feliz”.

La flamante Miss Universo presentó a su novio, el tiktoker Ryan Antonio, a su familia como una clara muestra de lo solida y firme que continua su relación.

Anteriormente, la azteca de 26 años había dejado en claro su postura ante la polémica que se generó en el público y la prensa ante la confirmación de su noviazgo. “Novio, es tu vida personal, tú lo puedes tener. Por mucho tiempo lo ocultaban pero yo dije: ‘¿Por qué lo voy a ocultar?’” señaló la oriunda de Chihuahua al programa “Sale el sol”.

Fuente: Instagram Ryan Antonio

Tras meses sin ver a su familia Meza viajó finalmente a su ciudad en compañía de su novio. Allí el estadounidense conoció a las hermanas y a la madre de su pareja.

Fuente: Instagram Ryan Antonio

A través de diversas historias de Instagram compartidas por Ryan Antonio se pudo ver la buena onda y lo divertido que fue el encuentro. Inclusive aseguran que el novio de Andrea Meza les enseñó algunas palabras a sus amigos.