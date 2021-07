Charlotte Caniggia cerró su fin de semana con un precioso top frente al espejo

Si bien el paso de Charlotte Caniggia por La Academia este año fue muy breve, dio mucho de qué hablar. La mediática abandonó la pista, pocas semanas atrás, luego de un exabrupto al aire que los televidentes no perdonaron y la castigaron con el voto telefónico.

"Fue en chiste lo que le dije a Ángel, pero acá todo lo quieren malinterpretar para hacerte quedar mal y yo no lo voy a permitir así que voy a decir lo que piense", señaló en LAM con respecto a lo sucedido en ShowMatch. Y, justificando su actitud, agregó: "No me gustan mucho las peleas, me gustaría venir y disfrutar del show, pero bueno si hay peleas me prendo".

Charlotte Caniggia en La Academia

Charlotte es una de las figuras argentinas que, a lo largo de su carrera, se ha caracterizado por no guardarse nada e ir siempre al frente. Sus fanáticos la aman por sus divertidas ocurrencias y por no tener ningún tipo de filtro. Sin embargo, su extremada honestidad, en este caso, le salió cara.

En la web, la hija de Mariana Nannis se muestra muy activa y diariamente sorprende a sus más de dos millones y medio de seguidores en Instagram con el material que comparte. Ahora, lo hizo con un pequeño clip frente al espejo.

"Muy domingo", redactó en el video en el que se la ve con el precioso top que eligió para cerrar el fin de semana.