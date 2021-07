Los ex de la hermana de Kim Kardashian, Khloé, se pelean públicamente por la empresaria

Khloé Kardashian se casó en noviembre de 2009 con el jugador de baloncesto de la NBA Lamar Odom, la pareja contrajo matrimonio un mes después de conocerse en una fiesta para la compañía del equipo de Odom, Metta World Peace. Días después de su matrimonio Khloé quitó su segundo nombre, Alexandra, y agregó su apellido de casada como muestra de amor, convirtiéndose en Khloé Kardashian Odom. La feliz pareja, residía en una mansión en el estado de California junto al hermano menor de Khloé, Rob Kardashian.

En 2013 se divorcia de Lamar Odom, después de meses de especulación, Khloé solicitó el divorcio a Lamar y la restauración legal de su apellido y segundo nombre después de 4 años de relación y matrimonio.

En diciembre de 2016 hizo pública su relación con el también jugador de baloncesto, Tristan Thompson, a quien conoció en septiembre de ese mismo año después de que unos amigos en común les organizaran una cita a ciegas.

En diciembre de 2017 y después de muchos intentos y tratamientos, Khloé anunciaba que estaba embarazada. En abril de 2018 Kardashian de 33 años, dio a luz a una niña llamada True Thompson, en Cleveland, Ohio. En 2019 después de varias infidelidades por parte de Tristan Thompson la pareja termina su relación. Aunque tiempo después vuelven y aparecen nuevas infidelidades por parte de Thompson en junio de este año 2021, la pareja se separa nuevamente. Al parecer esta ruptura es definitiva, pero nunca se sabe, de esta manera los padres de la pequeña True estarían separados de momento.

Así las cosas parece que Tristan no lo ha superado porque ha reaccionado ante una publicación que ha hecho el ex esposo de Khloé, Lamar Odom con respecto a lo bien que se ve la modelo. Es que ella ha hecho una publicación en su Instagram, en la que se muestra a sí misma enjuagándose el cabello en una ducha. Una publicación que llamó la atención de sus dos ex, que no dudaron en comentarla.

Lamar ha dicho lo bien que está la modelo y empresaria a sus 37 años, con una inscripción que decía "Hottie", junto a una serie de emojis de fuego y ojos de corazón. Mientras que Thompson, por su parte, dejó una serie de corazones y emojis babeantes.

Sin embargo a Thompson no pareció gustarle que Odom enviara mensajes a su ex mujer y mucho menos en ese tono y publicó lo que parece en todas las formas una amenaza al ex marido de su ex novia diciendo: "Dios te trajo de vuelta la primera vez. Juega si quieres, el resultado puede ser diferente"

Imagen: Instagram Khloé Kardashian