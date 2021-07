Julión Álvarez reveló el motivo por el que se peleó con Canelo y Christian Nodal

El cantante mexicano Julión Álvarez rompió el silencio y habló sobre aquellos amigos con los que tomó distancia ante la polémica en la que se vio involucrado en el pasado reciente. El músico fue acusado de lavado de dinero y esto hizo que muchos emprendimientos y proyectos que tenía previstos se vinieran abajo. Si bien para él no ha sido fácil, toma a bien su experiencia y entiende por qué algunos famosos se alejaron.

En una entrevista, Julión relató que aún continúa enfrentando el conflicto legal en el que se vio involucrado por presunto lavado de dinero. Es por ello que confesó que, aunque ha tenido la intención de colaborar con otros artistas, esta posibilidad no se ha dado con facilidad, debido a que muchos de ellos tienen restricciones para cantar junto a él.

Christian Nodal es uno de los colegas con el que Álvarez querría contribuir. No obstante, el músico que rompió el silencio considera que esta posibilidad es lejana. El motivo es su sello discográfico. Sin embargo, el intérprete aseguró que tiene una buena relación con el prometido de Belinda. “Encantado si se pudiera, por qué no. Yo sé completamente que no es posible, él está con una compañía que... La misma compañía no se lo permitiría”, aseguró el músico en referencia a Nodal.

Fuente: Instagram Christian Nodal.

En este sentido, también reveló por qué ya no es tan cercano al boxeador Saúl “El Canelo” Álvarez, ya que ambas personalidades solían aparecer juntas en público. Según relató, la distancia que tomó del boxeador fue porque quiso evitar generarle problemas. Fue Julión quien tomó esta decisión con respecto a El Canelo.

Fuente: Instagram Saúl Álvarez.

“Cuando comenzaron los señalamientos, yo personalmente mandé un mensaje a todos mis contactos y les dije: ‘Ahí nos vemos’. Yo tengo muchas relaciones con personajes muy públicos que desgraciadamente yo sé que puede afectarles. Sí perdimos, perdimos contacto, con Canelo ya tiene rato”, observó Julión Álvarez. En este sentido, manifestó que él borró todos sus contactos con el fin de evitar generarles problemas ante la polémica que lo envolvía.