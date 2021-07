El impresionante baile de Adabel Guerrero con el que arrasa en Instagram

Adabel Guerrero no sólo es una gran bailarina y vedette sino que también es una de las participantes del programa “El gran premio de la cocina”. Recientemente, uno de los jurados la halagó a ella y a uno de los últimos platos que presentó en la competencia. Además, la belleza argentina no deja de conquistar corazones con sus publicaciones en redes sociales.

En la última semana, el cocinero Christian Petersen no escatimó en halagos a los platos elaborados por Adabel Guerrero en el reality culinario en el que la estrella participa. “Ada, es un plato muy rico, muy sabroso. Yo creo que vas a ser una muy buena abuela, porque tenés muy buenos sabores. Además de una abuela potra”, la elogió el chef del momento. Ante el comentario del especialista, la vedette comentó que los abuelos que cocinan tienen más tiempo.

“Yo hoy llego y cocino a las patadas”, comentó Adabel. Asimismo, la artista confesó que se imaginaba siendo abuela. En este sentido, dijo que no pretende tener demasiados nietos: “Yo tengo una sola hija, con que me dé dos nietos, o uno”, se sinceró. Además, declaraó que no pensaba en volver a ser madre. “Tengo lo que siempre soñé, que es mi nena Lola, así que yo feliz, todo para ella, y también seguir mi carrera, que uno deja mucho en el camino cuando tiene hijos”, señaló.

Fuente: Instagram Adabel Guerrero.

En los últimos días, Adabel Guerrero subió un video en su cuenta oficial de Instagram en donde regaló a sus millones de seguidores un atractivo baile en bikini. En el mismo, la talentosa mujer promociona una bebida proteica que ella misma consume para estar en forma, según comenta ella misma en su propio “reel”.

Fuente: Instagram Adabel Guerrero.

“Bailamos????”, dice el epígrafe del exitoso video. Como era de esperarse, el video conquistó corazones de los usuarios de la red social de la camarita. Fueron más de 30 millones los likes que Adabel cosechó con su publicación. Asimismo, recibió más de 500 comentarios con elogios y halagos.