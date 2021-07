Verónica Castro en guerra con el director de "La casa de las flores" y lo destruye en redes

Verónica Castro, es una reconocida actriz, cantante y presentadora de televisión mexicana. La artista es también conocida como una de las figuras más populares del género de la telenovela a nivel internacional. No obstante al parecer la actriz habría tenido fueres conflictos en uno de sus últimos trabajos llevándola a salir del proyecto.

Castro trabajó como presentadora de una serie de populares shows denominados “Late night shows” en la televisión mexicana en las décadas de los 1980s y 1990s. Además de ello, Verónica fue reconocida con un Emmy honorífico por su legado a la televisión latinoamericana y por su gran desempeño como conductora de reality shows. Uno de los más recientes trabajos de la actriz fue el papel de Virginia de la en la serie de televisión “La casa de las flores” la cual era producida por Manolo Caro para Netflix.

El pape de Verónica Castro, Virginia de la Mora, era el de una matriarca de familia adinerada que se enfrenta a desafíos con sus hijos y esposo. La serie de Netflix tuvo un enorme impacto entre la audiencia y fue renovada para dos temporadas más, sin embargo, Verónica limitó su participación solo a la primera temporada de la serie. Pero…¿Cuál fue el motivo de ello?. Tal parece que todo se debe a eternas disputas entre Castro, y el director de “La casa de las Flores”, Manolo Caro.

Si bien la serie se estrenó en 2018, fue en el año 2019 cuando la primera actriz anunció que la abandonaría. Sin embargo, el estreno de "La casa de las flores: La película" sacó a la luz el antiguo conflicto. Al respecto Caro, el director, comentó: "La quiero mucho y la respeto, pero nos tomó por sorpresa cuando ella decide dejar la serie y mi pretensión no era llenar ese espacio, quise hacer un homenaje a la actriz", dijo Manolo en entrevista debido a que Isabel Burr, interpretó el personaje de Verónica Castro en su juventud.

Por otra parte, Verónica dio su propia opinión al publicar en Twitter lo siguiente: "Disculpen, no vale la pena nombrar a gente mentirosa. Que Dios lo perdone y lo bendiga". Además de ello la actriz añadió: "Repito, no dejé la serie, arreglé con Netflix y Manolo Caro dijo (en un principio) que solamente eran tres capítulos y que trabajaría con la voz en off todo el resto (de la segunda temporada) porque habría muerto. Eso fue lo que no acepté". Sin embargo el director, Manolo también afirmó que "Verónica estaba rodeada de gente que la mal aconsejó y que la llenaron de inseguridades porque había personajes que habían brillado más cuando realmente si eres Verónica Castro no te tienes que preocupar de nada en la vida".