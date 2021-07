El peor error de Demi Moore, se operó y hundió su carrera por su extrema codicia

Demi Moore, actriz, modelo y productora estadounidense, estableció su carrera en la década de 1990 por su actuación protagónica en "Ghost", la película más taquillera de 1990 que le valió una nominación a los Globos de Oro. No obstante la actriz dio un paso en falso y con ella toda su carrera se fue por el caño cuando en 1996 decidió protagonizar “Striptease”.

Moore logró ser la actriz favorita de Hollywood durante 6 años pero su obsesión por ganar dinero le otorgó el apodo en la industria de "Gimme More" (dame más) -en un ocurrente juego de palabras con su nombre y la expresión en inglés-; este gran interés por el dinero fue lo que destruyó su carrera. Demi ya no aceptaba un papel si el pago no superaba el de su trabajo anterior y por esto la actriz decidió operarse los pechos con tal de ganarse el título de “La más sexy de Hollywood”. Gracias a ello la modelo se convirtió en la actriz mejor pagada ya que recibió doce millones y medio de dólares por “Striptease” aunque el éxito no le duraría mucho.

La película “Striptease” fue el peor error de Demi Moore debido a que se convirtió en un fracaso rotundo en taquilla. A causa de ello la película ganó 6 premios “Razzies” destacándose por peor película y marcando a Demi como peor actriz. Esto se debe a que el filme no tuvo la reacción esperada por parte del público ya que no se reían con las escenas cómicas pero sí con las dramáticas. Por otra parte, la campaña publicitaria de la película fue confusa ya que intentó catalogar a “Striptease” como una "Comedia sexual".

La atención del público, que debería haber estado enfocada en la película, se desvió completamente hacia el sueldo de Moore y de su cuerpo desnudo. A ello se le sumó que la actriz se empeñó en vender la película como un drama familiar en el que una madre está dispuesta a todo por su hija. No obstante, esto no fue percibido por el público quienes pagaron grandes sumas de dinero por ver el cuerpo de Demi y solo captaron a una stripper involucrada en corrupción política. Por otra parte, hubieron quienes criticaron la trama; ya que si se trataba de una madre intentando ayudar a su hija, el personaje de Demi Moore podría haberse hecho camarera en lugar de stripper. Sin embargo, muchos sospecharon que la intención de la actriz siempre fue ganar dinero lucrando con su cuerpo, el cual no habría podido enseñar tras un delantal.

Imagen: Twitter

Finalmente en la época en la que “Striptease” fue lanzada ya se había demostrado que las películas con contenido para mayores ya no vendían como antes. Así fue como la imagen y el nombre de Demi Moore quedaría atrapado para siempre en aquel desastroso filme. Cuando la actriz se hizo concierte de ello decidió irse de Hollywood antes de que la expulsaran. Demi no luchó por su nombre porque no tenía intención de ser secundaria ni de protagonizar papeles pequeños hasta remontar su carrera ya que a ella siempre le importó el dinero y nada más.