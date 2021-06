Realeza: el comentario del príncipe William que hizo llorar a su padre

En el pasado, el príncipe Carlos y su hijo William atravesaron momentos difíciles en su relación. Al parecer, eso ya es pasado y ahora se entienden muy bien. Esto quedó claro en un comentario que realizó el hijo mayor de Lady Di que hizo emocionar hasta las lágrimas a su padre.

Pool/Getty Images

En la producción de la cadena británica ITV 'Prince Charles: Inside the Duchy of Cornwall (Príncipe Carlos, dentro del Ducado de Cornualles)', realizada dos años atrás, es donde quedó registrado el gran momento. En una de las imágenes del trabajo se lo ve a William conversar con Mervyn Keeling, un granjero de segunda generación del ducado.

"Empecé a pensar en cómo heredaré el Ducado algún día y qué haré con él. Creo que es muy importante el ángulo familiar, de verdad", se lo escucha decir al hermano de Harry.

Luego de ver el documental, Carlos confesó: "Cuando lo vi, no lo podía creer". Y acto seguido, agregó: "Me conmovió profundamente lo que dijo. Francamente, me hizo llorar. Lo hizo, de verdad. Porque, de pronto, pensé: ‘bueno, solo escuchar eso de él ya hizo que los últimos 50 años valieran la pena".

CARAS

El acercamiento entre el heredero de la Corona británica y su hijo mayor se dio gracias a muchas de las acciones que Kate Middleton, la esposa del duque de Cambridge, realizó en los últimos años. Ella se encargó de que su suegro estuviera presente en los cumpleaños y en los momentos claves de los tres pequeños de la pareja.