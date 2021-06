La foto retro de Charlotte Caniggia que llamó la atención en la red

Los hijos de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia no paran de dar de qué hablar. Desde hace días se comenta sobre la salida de Alex Caniggia de MasterChef Celebrity y entorno a su eliminación se generó un gran debate. El jurado lo "descalificó" por haberse ausentado a la grabación pero él asegura haber renunciado con anterioridad a ese episodio.

Charlotte, por su parte, salió a defender a su hermano. "Él renunció, no fue descalificado por lo que yo sé. Se fue porque quería irse, decidió no estar más, estuvo muchos meses", afirmó en el ciclo que conducen José María Listorti y Denise Dumas en la TV.

"Renunció porque... como que se cansó un poco creo. Pero quedó todo bien con la producción y no hay ningún problema", agregó.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que el joven la acompañe en algún ritmo de La Academia, ella reconoció: "Me encantaría pero él no puede porque tiene contrato con otro canal. Me encantaría igual que me acompañara".

Ahora, en su cuenta de Instagram, donde la mediática se mantiene muy activa y con frecuencia sube nuevo material, subió una foto retro junto a su hermano que nadie pudo pasar por alto. "Acá con el bro", redactó junto a la instantánea en la que se los ve de pequeños vestidos con los mismos colores. Ella lleva puesto un vestido amarillo y él, un pantalón de ese color y una camisa blanca.