Flor Peña nos enseña cómo lucir un vestido rosa esta temporada

Flor Peña se sumó a una de las polémicas de los últimos días y dio su opinión sobre los dichos de Cris Morena sobre el peso de Jey Mammon durante su participación en “Los Mammones” el jueves pasado.

“No lo escuché ese día, pero sí después. Y creo que no estuvo bueno. Esos comentarios ya no pertenecen a las épocas modernas en las que entendimos que nos respetamos en las individualidades y que el peso no tiene que ser una condición de nada" señaló Flor en una entrevista para la revista Paparazzi.

En las últimas horas, Flor Peña compartió tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a una gran parte de sus millones de fanáticos. En la misma se puede ver a la protagonista de “Casados con Hijos” desplegando toda su belleza desde distintos ángulos. La blonda un vestido con vuelos en los hombros color rosa chicle su cabello suelto y un delicado make up.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la pareja de Ramiro Ponce de León se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 20 mil corazones. Además, la también comediante recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su espléndida figura física y su look.