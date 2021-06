Romina Malaspina no le teme a las bajas temperaturas y presume un deslumbrante top

Desde que irrumpió nuevamente en los medios, el año pasado, Romina Malaspina no para de dar de qué hablar. Si bien se hizo conocida en 2015 gracias a su paso por Gran Hermano, su verdadero salto a la fama fue en el 2020 cuando comenzó a trabajar en el noticiero de Canal 26.

La joven es fanática de los tatuajes y tiene varios diseños en distintas partes de su cuerpo. Pocas semanas atrás, estuvo como invitada en el programa que conduce Pampita en la TV y la conductora le consultó acerca del tema. Al aire, Malaspina le confesó que tuvo que modificar uno de los dibujos que tenía en su piel porque se lo había realizado en honor a una ex pareja.

"Era de mi primer novio, sabía que no iba a ser para siempre. Ahora tengo dos rosas", señaló y agregó: "Él se había hecho uno enorme, el mío era sutil, chiquitito y dije bueno, obviamente que no va a ser mi último amor, me lo voy a tapar en cualquier momento así que me lo hice chico".

Ahora, nuevamente recurrió a las tintas para embellecer su figura y se tatuó la espalda. En sus redes, donde se mantiene muy activa y tiene un trato cercano con sus fanáticos, les consultó a sus admiradores que diseño creían que se iba a realizar. La publicación se llenó de mensajes con posibles respuestas.

Hasta el momento, no ha revelado qué fue lo que se tatuó en su bellísima piel porque aún no está terminado el trabajo. Sin embargo, compartió otra postal que se llenó de halagos y 'me gusta'. La modelo posó con un deslumbrante top plateado y le hizo frente a las bajas temperaturas de este otoño.