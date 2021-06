Stephanie Salas llevará ante la ley la participación de su hija Michelle en la serie de Luis Miguel

Para Stephanie Salas, lo ocurrido con su hija en "Luis Miguel, la serie" no puede quedar así y debe ir más lejos, ya en el curso de un reclamo judicial. Como los fans recordarán, tras el estreno del episodio final de la segunda temporada, Michelle Salas tomó sus redes sociales para externar su molestia e indignación por la manera como fue contada su historia, así como la sexualización de su personaje que en la serie tiene 19 años.

Con una tercera temporada de Luis Miguel, la serie ya confirmada, ha trascendido que no hay nada grabado, ni escrito, por lo que los escritores y productores deberán pensar seriamente cómo retratarán el drama que ocasionará la relación de Michelle Salas y Mauricio con Micky dadas las acusaciones de violencia de género realizadas.

En entrevista con Los Angeles Times, Macarena Achaga afirmó que no sabe si regresará para la tercera y última entrega. "Yo le pido a la gente que me pida, porque no me parece justo que no se sepa qué pasó con Michelle y Ambrosi", señaló.

El astro de la música se vio envuelto en una polémica debido a lo que se retrató sobre su hija Michelle en el último capítulo de "Luis Miguel, la serie". La producción de Netflix comentó que Luis Miguel vivió como una supuesta traición de su mánager y amigo Alejandro Asensi, al mantener una relación amorosa con su hija Michelle Salas.

Ante este panorama, la que también salió a dar la cara por su hija fue Stephanie Salas, quien pidió un alto a la agresión que vivió Michelle Salas en la serie del señor “Gallegos”, como nombró a Luis Miguel mediante un comunicado.

Mediante un breve comunicado, difundido en sus redes sociales, Stephanie Salas mostró gran respaldo a su hija Michelle Salas. La familiar de la dinastía Pinal se mostró molesta por lo que se narró en la serie de Luis Miguel sobre su hija, pues desde su punto de vista fue un abuso que hablaran sobre la intimidad de su hija.

Imagen: Instagram Stephanie Salas

Como madre expresó que siempre defenderá a su familia, su hogar y su privacidad. Junto a su mensaje compartió una fotografía en la que aparecen sus dos hijas. Expresó que se siente plena al haber podido formar una familia, por lo que la defenderá a capa y espada.