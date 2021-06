Desabrigada pero con sweater: Florencia Peña deja ver su voluptuosa belleza

Florencia Peña nos tiene acostumbrados a sus publicaciones de fin de semana y esta vez podemos verla con unas botas de piel sintética y un suéter corto con trenzas en una foto publicada en la red de la camarita. En el pie de Foto dice: “Sweater y botas para no pasar frío”

Flor Peña tiene una intensa actividad en las redes sociales. De hecho, todos los días realiza publicaciones en Instagram en la que, entre otras cosas, luce su cuerpo y hace gala de su humor. Podemos verla todas las mañanas a las 11.30 por la pantalla de Telefe con su programa “Flor de Equipo”.

En estos días estuvo invitado su hijo Juan Otero hijo del primer matrimonio de Florencia Peña con Mariano Otero. En otras ocasiones lo habíamos visto en “Showmatch” el programa que conduce Marcelo Tinelli, cuando Flor era jurado del mismo, y el niño de 11 años de edad ya había demostrado su ingenio y humor en aquel momento.

Esta vez el hijo de Florencia Peña, Juan Otero, estuvo en el programa de su madre, como mini embajador de MasterChef Celebrity junto a Marcelo Polino, analizando lo que sucedió el día anterior en el reality de cocina. Luego de haber participado en el programa “Flor de Equipo” el 25 de mayo, el hijo de Flor Peña volvió a aparecer en la pantalla de Telefe, demostrando que tiene la misma chispa que su madre en cada uno de los comentarios que hizo sobre el reality.

En un momento del programa, el hijo de Florencia Peña y la conductora fueron los protagonistas de una situación divertida cuando el adolescente daba su opinión en su papel de pequeño “embajador” de MasterChef. Luego de que el niño de 11 años se pusiera como ejemplo al hablar del accionar de uno de los participantes del certamen, Flor Peña le llamó la atención delante de todos generando un divertido momento.

El pequeño Juan expresó: “Para mí se enojó un poco de más, pero yo soy igual. Vos me conocés, me tocás algo que es mío y…”, dijo el hijo de Florencia Peña en medio de su análisis del programa y su mamá no pudo contener su opinión. “Pero acá no importa como vos seas, acá lo que importa es cómo cocina. Ahora el embajador habla de él, ¿para qué te traen nene a vos, para hablar de vos?”, dijo la conductora provocando la risa de todos los presentes.

Imagen: Instagram flor_de_p

Al escuchar esto, el pequeño embajador no se achicó y le contestó a su madre: “Me traés para subir el rating mi amor”, dijo con humor el adolescente. Esto por supuesto generó las risas de todo el grupo que acompaña a Flor en su programa.

Imagen: flor_de_p