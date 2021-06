Shanna Moakler ex esposa de Travis Barker expresa todo su odio contra Kim Kardashian

El desprecio que siente Shanna Moakler por las Kardashian no puede ser más claro después de que la ex modelo y estrella de la realidad firmara una publicación en las redes sociales en la que despreciaba a Kim Kardashian.

Moakler ex esposa de Travis Barker insiste en que su matrimonio fallido con el baterista de Blink-182, Travis Barker, se debió a una aventura extramatrimonial con Kim. Esto sin mencionar que acusó a la actual novia de Barker, Kourtney Kardashian, de tratar de "destruir a su familia" poniendo en su contra a los niños Landon, de 17 años, y Alabama, de 15.

La publicación en cuestión fue subida por el usuario de Instagram @iamrichroyal, quien compartió una captura de pantalla de Kardashian llorando por su matrimonio desmoronado con Kanye West del último episodio de "Keeping Up With the Kardashians".

Al respecto Shanna dijo: “Mi familia está rota por esta familia y ahora mis hijos y yo estamos distanciados el uno del otro por otra hermana de la familia”, le dijo a TMZ. "Entonces, ¡hurra por mí!"

"Joder, la odio", subtituló el usuario, y la cuenta verificada de Moakler agregó en la sección de comentarios: "No estás solo". "Gracias por destruir a mi familia dos veces", agregó en ese momento.

Tanto Kim como Travis han negado haber tenido relaciones sexuales, a lo que Kim respondió: "¡NO! ¡Narrativa falsa! Hemos sido amigos durante años y estoy muy feliz por él y Kourt ". Barker y Kourtney han tenido un romance vertiginoso este año, haciéndolo público el Día de San Valentín y posteriormente haciendo viajes familiares combinados a Disneylandia.

La relación de Shanna Moakler con sus hijos sigue rota mientras Travis Barker continúa su relación pública con Kourtney Kardashian. La ex modelo le dijo a Page Six que ella y sus dos hijos con Barker, Landon de 17 años y Alabama de 15 años, todavía no hablan después de que Alabama la acusó el último mes de ser madre ausente, y que el romance de su ex podría tener algo que ver con eso.

Dijo Moakler, de 46 años, a Page Six: “Lamentablemente ahora mismo en este momento todavía hay algo de distancia. Solo estoy tratando de darles a todos algo de espacio". Y añadió: "Espacio que es necesario para que podamos curarnos y volver a estar juntos". Imagen: Instagram Iamrichroyal