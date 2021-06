Michelle Salas, hija de Luis Miguel, furiosa con la serie de Netflix

Ser hija de Luis Miguel no es fácil y trae aparejada una exposición que no siempre se elige, sino que a veces toca. Así lo siente y lo piensa Michelle Salas, quien hace unos días confesó en su cuenta de Instagram que a ella nunca se la consultó acerca de aparecer en la serie biográfica de El Sol de México.

En la serie emitida por la plataforma Netflix, Michelle Salas que en su cuenta de Instagram cuenta con mas de 1,7 millones de seguidores, se defendió diciendo: “Soy una persona pública pero antes que nada soy un ser humano y una mujer. Una mujer que muchos pensarán que lo ha tenido todo, pero pocos conocen la verdad. Quizá hoy no sea el día para contárselas, pero en algún momento abriré un poco más las puertas de mi vida”.

“Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta”, aseguró en un largo texto repartido en tres historias de su perfil de Instagram.

En dicha publicación, Salas fue un paso más allá y aseguró: "Sí he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido. Pero me parece 'innecesaria, irrespetuosa y desafortunada' la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia, sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”.

Imagen: Quien

Michelle es hija del artista mexicano y la actriz Stephanie Salas, una de las intérpretes más conocidas del país latinoamericano, que se quedó embarazada del cantante a los 19 años. Además, Luis Miguel tiene otros dos hijos, Miguel y Daniel, aún menores de edad y que han crecido alejados de las luces de la fama. Estos dos son hijos de una relación con la también actriz y cantante mexicana Aracely Arámbula.