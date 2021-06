Asombroso test: lo primero que veas revela si eres una persona egoísta

Los test de personalidad se convirtieron en un verdadero fenómeno en las redes sociales. En segundos brindan asombrosos resultados que sorprenden a millones de usuarios en la web. Nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo. Aquí te proponemos un reto que, de manera muy rápida, te permitirá conocer más acerca de tu forma de ser.

¿Quieres saber lo que expone sobre ti? Lo primero que tu ojo capte en el dibujo te dará todas las respuestas. ¡Hazle caso a tu intuición! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Rostro: te destacas por tener una inteligencia brillante. Vives el hoy y no te preocupas por lo que pueda ocurrir en el futuro. Consideras que el paso por La Tierra es muy fugaz y por ello, no quieres perderte de hacer nada. Nunca tienes un "no" como respuesta, siempre estás bien predispuesto para todo. Tiendes a sobresalir por tu capacidad creativa y tu poderosa imaginación. Hay quienes te tienen como un ejemplo a seguir por el modo que encaras la vida.

Freepik

Cuchillo: eres una persona con objetivos muy claros. Cuando algo se mete en tu cabeza, difícilmente alguien pueda lograr que cambies de opinión. Te caracterizas por ser terco y testarudo. Siempre te pones como prioridad y piensas solamente en lo que es mejor para ti. Siempre buscas salir beneficiado en todo lo que haces. Hay quienes te ven como alguien sumamente egoísta y superficial. Por tu familia únicamente puedes llegar a dar el brazo a torcer. Te muestras como una persona fría por temor a que dañen tus sentimientos.