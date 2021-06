Trucos para quitar todas las manchas de los jeans

Si eres de esas personas que no conciben la vida sin llevar un jean puesto, seguramente lo has sometido a todo tipo de maltratos. Lavarlos no siempre es una tarea fácil ya que su tela absorbe rápidamente los líquidos y si los frotamos se desgastan.

Cuando Levi Strauss confeccionó estos pantalones pensó en una prenda de trabajo que fuera duradera y resistente. Sin embargo, no tuvo en mente que se volvería un verdadero ícono de la moda y que millones de personas en el mundo por generaciones guardarían uno en su armario.

Foto: ABC limpieza

Los jeans, vaqueros o pantalones de mezclilla son un “must”, es decir, una prenda que debe estar en nuestro guardarropa siempre. A través de los años, se produjeron diferentes diseños que sirven tanto para una rutina formal como informal y eso ha hecho que estén más presentes que nunca.

Sin embargo, lavarlos no resulta muy sencillo ya que están hechos con una tela absorbente que permite que las manchas penetren. Si se cepillan o refriegan, el color se pierde y se desgastan.

En muchas ocasiones, la compañía que le dio vida a estos pantalones advirtió que la clave está en “no lavarlos”. Carl Chiara, director Levi Strauss, dijo en una oportunidad: “Entre menos te laves tus vaqueros, mejores se volverán”.

Claramente esto no siempre es una buena idea, además que resulta importante higienizarlos y desinfectarlos periódicamente. Pero si tu idea es mantener tu jean en condiciones durante el mayor tiempo posible, es importante que pongas los siguientes consejos en práctica.

Nunca los laves con agua caliente y procura tratar las manchas antes de los lavados.

Foto: Limpiapedia

También es aconsejable no usar productos muy abrasivos. El vinagre, detergente para platos o la sal te ayudarán a remover todo tipo de manchas sin estropear la prenda.

Por ejemplo, la sal se utiliza para absorber los líquidos. También se puede usar un poco de talco para bebés. Esto ayudará a que no se impregne y sea más salir de remover.

Usar un paño empapado con vinagre y darle unos golpeteos en la zona sucia servirá para que el tejido se ablande y el jabón actúe con más fuerza.