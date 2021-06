Los extraños y sumamente dolorosos métodos de belleza a los que se somete Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow, actriz y cantante estadounidense es conocida por su gran talento el cual ha hecho que gane destacados premios como un Óscar, un Globo de Oro y dos Premios del Sindicato de Actores. Además de ello, la actriz siempre ha sido considerado una de las más hermosas de Hollywood ya que su encanto perdura a pesar de tener 48 años.

Paltrow , quien interpreta a Virginia “Pepper” Potts en las películas del Universo cinematográfico de Marvel, tiene su propios secretos para verse siempre tan radiante. No obstante, sus métodos no son los más comunes ya que incluyen una dolorosa serie de acciones que no cualquiera se atrevería a probar. La actriz ha confesado a “The New York Times” que su truco infalible de belleza está relacionado con las abejas. "Siempre soy el conejillo de indias para probar todo. Por lo general, estoy abierta a nuevas cosas” comenta la actriz.

Si bien uno esperaría que el truco de belleza incluya la utilización de la miel, lo cierto es que la técnica elegida por Gwyneth Paltrow se llama como apiterapia y consiste nada más y nada menos que dejarse picar toda la cara por abejas. Tal parece que eta extraña técnica ayuda a la cicatrización de la piel y a disminuir las inflamaciones. Al respecto la actriz de Marvel afirmo: “Me he dejado picar por abejas. Es un tratamiento milenario que se llama apiterapia. La gente lo usa para las inflamaciones y cicatrizaciones. Es en realidad bastante increíble si investigas sobre esto”.

Por otra parte Gwyneth admitió que es su truco de belleza es “Muy doloroso”. Además de ello, la actriz ha confesado su segundo gran tip de belleza facial, el cual es tan peligroso como el de las abejas. Paltrow se conserva tan bien que en múltiples ocasiones ha sido acusada de inyectarse botox, pero lo cierto es que su tratamiento es mucho más extraño ya que utiliza una veneno de serpiente. Tal parece que esta novedosa técnica contribuye a evitar las marcas de expresión ya que no te deja la cara inmóvil como otros tratamientos, según la actriz este truco funciona y el resultado que se obtiene es muy natural.

Imagen: Mejor con Salud

El veneno de serpiente contiene ciertas propiedades tales como una serie de aminoazidos que evitan la aparición de arrugas. No obstante Gwyneth también ha confesado que utiliza tips de belleza comunes como el no utilizar mucho maquillaje a diario : “Vivir en Los Ángeles me permite estar cerca de la naturaleza. Normalmente solo me pongo un poco de máscara de pestañas y colorete”.