Juana Viale demuestra por qué es una de las mujeres más elegantes

En medio de rumores de salida, Juana Viale sigue reemplazando a su abuela en sus sendos programas de televisión, “La Noche de Mirtha Legrand” y “Almorzando con Mirtha Legrand” como lo hizo durante todo el año pasado. La actriz y conductora de 39 años lejos de incrementar el rumor compartió una serie de fotografías junto al ex presidente Mauricio Macri quien fuel el exclusivo invitado del sábado anterior: “Ha sido un gran placer compartir una noche junto a Mauricio. Entre charla y charla nos reímos y ambos disfrutamos del encuentro”.

Este sábado a partir de las 21:30, Juana contará con el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; al periodista, escritor y conductor de radio, Jorge Fernández Díaz; el periodista y conductor de TN Nicolás Wiñazki; y el periodista y relator de fútbol en ESPN y Radio Mitre, Federico Bulos.

Viale, quien suele deslumbrar con sus distintos looks, hizo una vez más los deberes y conquistó a gran parte de sus televidentes y seguidores con su elegante look. La hija de Marcela Tinayre es dueña de una espléndida belleza y no debe realizar mayor esfuerzo para lucirse en la pantalla chica.

Fuente: Instagram Mirtha Legrand

La cuenta oficial de Mirtha Legrand publicó una fotografía en Instagram donde se puede observar el outfit de su nieta quien lució un elegante palazzo estampado con escote bote. Este posteo recibió velozmente una gran cantidad de likes y comentarios por parte de sus miles de fieles fanáticos.

Fuente: Instagram Mirtha Legrand

Por último, en un video publicado por Mirtha Legrand en su cuenta oficial de Twitter se puede ver la enérgica entrada de Juana Viale al programa. Todos los elementos están dados para que sea una verdadera “Mesaza” que deje mucho material para hablar durante el resto de los días.