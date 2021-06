El apodo secreto que el príncipe Carlos tiene para Meghan Markle

La serie “The Crown” refleja de forma más o menos veraz la vida de la Familia Real Británica. Sus relaciones, amistades e incluso los apodos que reciben los miembros de la familia. Según los informes, el príncipe Carlos de Gales tiene un nombre en clave secreto para la duquesa de Sussex. Según la comentarista real Christine-Marie Liwag Dixon afirma: "Sin embargo, parece que el príncipe Carlos tenía mucho respeto por la naturaleza resistente de Meghan Markle. Esto era evidente en el apodo secreto que supuestamente le habría dado es el de 'Tungsteno'”.

Carlos de Gales la apodó así a Meghan Markle por el metal, "El tungsteno es el metal natural más fuerte del planeta; como ella que es dura e inflexible. "Eso hace que este sea un cumplido bastante bueno considerando todas las cosas que se han dicho de Meghan"

Christine continuó comentando: “Meghan Markle no ha vivido una experiencia sencilla desde que se unió a la Familia Real. No solo ha sufrido el acoso de la prensa, sino que según ha comentado ella misma nunca se sintió como si estuviera en su propia casa”. Y continuó diciendo: “Es posible que la Familia Real no haya aprobado que Meghan y Harry se retiren a EE.UU. pero, parece que el príncipe Carlos tenía mucho respeto por la naturaleza resistente de Meghan”.

Continuando con los diferentes apodos, a la Reina Isabel II sus más cercanos la llamaban “Lilibet”, apodo que finalizó con la muerte de su marido Felipe de Edimburgo; el príncipe Carlos la llama “Mummy”, sus nietos “Granny” y sus bisnietos “Gan-Gan”.

Por su parte Carlos de Gales y Camilla Parker se llaman en la intimidad “Gladys y Fred” -apodo que les puso Diana de Gales cuando se encontró un brazalete que Carlos había regalado a Camilla antes de su boda.

Imagen: ABC

A Guillermo, Diana su madre, solía llamarlo “Wombat”, una palabra que viene del marsupial nativo que se utiliza para describir un animal que solo está en Australia y tiene la apariencia de un oso pequeño.