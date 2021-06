¿Cómo abrir las ventas desde afuera? Trucos y Curiosidades de tu propio automóvil

Como es sabido, un automóvil, comúnmente denominado como coche, carro o auto, es un tipo vehículo motorizado con ruedas utilizado para el transporte. Estas maquinaras tienen su origen a finales del siglo XIX, cuando en el año 1885, el inventor alemán Carl Benz patentó su Benz Patent-Motorwagen. No obstante, estos vehículos recién estuvieron ampliamente disponibles durante el transcurso el siglo XX, y las economías desarrolladas se volvieron dependientes de ello. Por otro lado, con los avances tecnológicos los autos también han experimentado ciertos cambios y curiosidades poco conocidas.

Comenzando por el gran avance de las ventanillas de los automóviles las cuales en su inicio eran controladas a través de una manija para bajar o subir el vidrio. Con los avances tecnológicos estas ventanas adquirieron una nueva función y es la de ser controladas a través de un interruptor que permite su manejo; no obstante hay cierto truco o tip para poder controlarlas desde afuera del vehículo que muy pocos conocen.

Es poco sabido que los automóviles modernos tienen una función o truco oculto para poder controlar las ventanas de tu carro. Este tip consiste en mantener presionado el botón de “desbloqueo” de tus llaves, es decir el dibujo de un candado abierto. Al presionar dicho botón existe la posibilidad, dependiendo del modelo claro, de que después de 5 segundos las ventas de tu vehículo increíblemente bajen. Luego de ello, al presionar por cierta cantidad de segundos el botón de “bloqueo”, es decir el candado cerrado, nuevamente tus ventanas deberían cerrarse o subirse.

Con el paso del tiempo, los automóviles van adquiriendo cada vez más funciones a favor de la comodidad y seguridad de los pasajeros, como el airbag, alarma antirrobo, aire acondicionado, elevalunas eléctricos, GPS, cámara y los sensores de estacionamiento, sistema de entretenimiento como el autorradio táctil, entre otros. No obstante muy pocos se preguntan por qué el auto tiene manijas para agarrarse en todas la puertas excepto en la del conductor y por qué el parabrisas delantero tiene ciertos “puntos negros”.

Imagen: Prabrisas

La respuesta a estas curiosidades radica en simples razones de seguridad y efectividad. En cuanto a las manijas, es sabido que cada puerta de los autos tienen una de ellas para darte algo a lo que aferrarte o de lo que agarrarte al subirte al coche. Sin embargo el conductor no cuenta con una de ellas debido a que es altamente probable que quien conduzca se vea incitado a agarrar la manija en lugar de tener ambas manos en el volante lo que no es nada seguro. Finalmente el motivo por el cual los automóviles cuentan con ciertos “puntos negros” a lo largo de los bordes del vidrio también tiene su propia coherencia. Dicha la línea punteada negra se llama “Frit” y está allí para ayudar a que el parabrisas no se salga del auto, es decir funciona como un freno para el parabrisas y lo detiene.