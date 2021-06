Sarah Jessica Parker: la chica que salió de la pobreza para caer en la codicia

Sarah Jessica Parker ​ es una reconocida actriz, productora de cine, teatro y televisión estadounidense. Sarah dio su gran saltó a la fama al interpretar el rol de “Carrie Bradshaw” en la serie televisiva “Sex and the City” desde el año 1998 a 2004. Dicha serie logró que la actriz ganara cuatro premios Globos de Oro y dos Emmy, entre otros. No obstante la vida no siempre fue fácil para Parker ya que de hecho tuvo una infancia muy dura y difícil.

La estrella de “Sex and the City” es la cuarta de ocho hijos. Sarah Jessica Parker nació en Nelsonville, Ohio y fue criada en Cincinnati. No obstante, es poco sabido que la actriz creció en un hogar humilde sin ningún tipo de lujo o capricho, todo lo contrario a su icónico personaje. Parker comenzó a estudiar y bailar con el “Ballet de Cincinnati” cuando tenía ocho años y posteriormente apareció en un programa de televisión local llamado “The Little Match Girl”.

Sin embargo, actualmente Sarah ya no es la niña humilde que fue antes ya que se ha convertido en toda una “Carrie Bradshaw”. La actriz es mundialmente conocida por ser el icono de la moda y tener su propia línea de fragancias. Además de ello, Parker volvió en el año 2008 a interpretar el papel que la hizo famosa al formar parte del elenco de “Sex and the City” y luego, en 2010 realizó el desenlace de la serie en la última película “Sex and the City 2”.

Actualmente Sarah Jessica Parker se encuentra casada con el actor Matthew Broderick, con quien tiene 3 hijos: James y una pareja de gemelas, Marion Loretta y Tabitha. Tal parece que la actriz cambió su estilo de vida ya que es se ha convertido en toda una codiciosa. La actriz es calificada como “La mujer más codiciosa de Hollywood” ya que ahora que tiene dinero y puede tener todo lo que quiera, lo compra y lo acumula. Esto ha generado una imagen negativa de Parker y su asistente Patricia Field, ha hablado de ello: "Es adorable, inteligente, elocuente. Eso es lo que puedo decir".

Imagen: Mujerhoy.com

Por otra parte, la razón de su codicia sería revelada por su asistente. "Lo que veo es que viene de una familia grande que no tenía mucho dinero, y recuerda su infancia como si fuera pobre. Entonces, siendo una niña, empezó su carrera profesional y realmente ayudó a mantener a su familia". Además de ello Field, la asistente de Sarah Jessica Parker, añadió "Se deleita en todas aquellas cosas que tiene y que puede tener" y esto lo haría por "Haber crecido pobre" y esto es algo que según su asistente la actriz repite continuamente.