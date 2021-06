Ricky Montaner y Stefi Roitman se casan: Evaluna revela detalles

Ricardo Montaner, cantautor, es uno de los artistas más populares de la década de los 90’ ya que vendido más de 100 millones de discos, siendo uno de los cantantes latinoamericanos más importantes de la música en español. En 1989 el artista se casó, en segundas nupcias, con Marlene Rodríguez Miranda con quien tuvo tres hijos: Ricardo Andrés, más conocido como Ricky, Mauricio Alberto, más conocido como Mau, y Evaluna. Todos los integrantes de la familia Montaner son grandes artistas.

Hace un poco más de un año, Evaluna Montaner realizó una de las mejores bodas cuando contrajo matrimonio con Camilo Echeverry. La celebración fue todo un éxito y hasta fue utilizada para un video musical. No obstante esta vez es el turno de Ricky, de sentar cabeza.

Si bien Ricky Montaner no lleva una muy larga relación Stefania Roitman, modelo y actriz argentina, tal parece que ya está muy convencido de que es la mujer de su vida debido a que hace unos meses le propuso matrimonio. Stefi y Ricky se conocieron en el año 2019 en un concierto pero su relación se fortaleció aún más cuando convivieron juntos durante toda la pandemia. Por otro lado, la pareja ha tratado de mantener en secreto los detalles de su celebración pero al parecer Evaluna no sabe guardar secretos ya que ha revelado ciertas minucias.

No se puede negar que Evaluna organizó muy bien su propia boda ya que fue todo prestigio y glamour en ella. Tal vez es por ello que está tan involucrada en el evento de su hermano Ricky. Es así que la hija de Ricardo Montaner ha dado un poco de detalles sobre la posible fecha aunque tristemente no será en los próximos meses. Al respecto Evaluna dijo: "Estoy tratando todo el tiempo de meter la cuchara y preguntar qué música va a haber, quién va a tocar, dónde va a ser, cosas así. Estamos en un proceso muy bonito y ella (Stefi) siempre me ha hecho sentir como muy hermana de ella desde el principio y eso siempre es un gran plus".

Además Evaluna también afirma que tiene una excelente relación con Stefi ya que han formado un vínculo muy fuerte: “Ella es lo máximo y es perfecta para Ricky, son los dos igual de raros y locos, son perfectos, y estoy muy emocionada porque están en todo el proceso de planear la boda, y yo amo todo lo que tenga que ver con las bodas”. Sobre la fecha, solo se sabe el evento no está programado para este año, ya que Ricky y Stefi quieren hacer una celebración “A lo grande” con invitados especiales, como lo hizo Evaluna. “No la sé, si es que la tienen, no la sé. Sé que es el año que viene, pero por ahora no tienen fecha exacta”, comentó la hija de Ricardo.