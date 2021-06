Michel Brown, galán de “Pasión de gavilanes” reveló el inisual casting que hizo de joven

Por motivo del aniversario número 30 del inicio del programa televisivo de entretenimientos de Telefe “Jugate Conmigo”. El programa “Corta por Lozano” invitó a su conductora y productora Cris Morena para homenajearla y recordar el gran éxito que salió al aire entre 1991 y 1993 que le brindó la oportunidad de hacerse conocidos a varios jóvenes.

Dentro de las sorpresas que preparo el show conducido por Vero Lozano, la producción compartió un video que participaron en “Jugate conmigo” dentro de los que se encontraban el protagonista y galán de “Pasión de gavilanes” Michel Brown.

“Quería ser parte de este homenaje, aunque sea con este saludito y mandarte un beso. Felices 30 de esta maravilla de programa” fueron las sentidas palabras del actor Michel Brown.

Luego el actor de 44 años compartió una historia de Instagram donde reveló el llamativo suceso que derivo en el casting de “Jugate Conmigo”: “Hace 30 años, Cris Morena decidió crear un programa. Un día me encontró sentado en un pasillo mientras un gran amigo mío hacía un casting y me dijo: ‘¿por qué no aprovechás y lo hacés vos también?’. Y ahí es donde toma fuerza esa famosa frase de ‘lo que es para uno es para uno’. Te quiero Cris, gracias por regalarme esta gran pasión y un oficio que me apasiona. Te quiero Morena y te estaré siempre agradecido”.

Fuente: Instagram Michel Brown

Velozmente Cris Morena respondió la story de Brown compartiéndola en su perfil y dejando las siguientes palabras de cariño: “Sos gigante, Michel. Te quiero, te extraño y te admiro”: La relación entre los artistas es muy buena en la actualidad.