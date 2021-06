Kim Kardashian habla sobre el verdadero motivo de su separación con Kanye West

Kim Kardashian, socialité, modelo, empresaria y personaje público estadounidense, hace tiempo que se encuentra en grandes disturbios a causa de su divorcio con Kanye West. Kim dio su gran sato a la fama al protagonizar junto a su familia su propio reality show llamado “Keeping Up with the Kardashians”. Fue allí donde la empresaria decidió hablar sobre las verdaderas razones del fin de su matrimonio.

En un reciente episodio de “Keeping Up with the Kardashians”, Kim finalmente estallo y comenzó a descargarse completamente sobre sus problema personales con Kanye West. Todo comenzó cuando Kim se enfureció con su familia por unas simples galletas traídas de un viaje a Lake Tahoe, aunque según el cofundador de "Good American", la verdadera razón de su ira sería otra: “Kim ha estado luchando en privado detrás de cámara por su relación, y es difícil porque Kim claramente está redirigiendo gran parte de su frustración, tristeza y enojo, y a veces simplemente te enfadas por algo que no tiene nada que ver con lo que tú estás pasando. No es culpa de las galletas".

Además otra de las Kardashian, Khloé, confrontó a Kim, quien negó todo y dijo que las cosas entre ella y West estaban "Tranquilas" ahora. No obstante, Khloé reveló que su hermana y Kanye "Tuvieron una gran pelea" antes del viaje a Lake Tahoe. Finalmente Kim se derrumbó: “Honestamente, ya no puedo hacer esto…¿Por qué sigo en este lugar donde estoy atrapada durante años? Cómo, él va y se muda a un estado diferente cada año. Tendríamos que estar juntos para poder criar a los niños. Es un padre increíble, ha hecho un trabajo increíble”.

Luego de ello, Kim Kardashian se quebró y reveló todos sus pensamientos: “Creo que se merece a alguien que apoye cada uno de sus movimientos y lo siga por todos lados y se mude a Wyoming. No puedo hacer eso. Él debería tener una esposa que apoye cada uno de sus movimientos y viaje con él y haga todo, y yo no puedo. Me siento como un jodido fracaso. Es mi tercer maldito matrimonio. Sí, me siento como una maldita perdedora. Pero ni siquiera puedo pensar en eso. Quiero ser feliz."

Imagen: EL PAÍS

Finalmente la empresaria confesó sus culpas y sueños destruidos: "Siempre pensé que podría tener a mis hijos, mi esposo se muda de un estado a otro, y luego me di cuenta de que no, no había llegado tan lejos solo para llegar y no ser feliz", aseguró Kim Kardashian a su madre Kris Jenner.