Flor Peña cautivó con un look de encaje y soltó un “palito” para Dolores Barreiro

Flor Peña dio su punto de vista en una de las polémicas de los últimos días en la televisión argentina. La conductora opinó sobre lo sucedido con Claudia “La Gunda” Fontán en el reality de Telefe MasterChef Celebrity.

“Le creí su descargo, no tenía otra chance de hacerlo. Lo que si me parece y lo que veía en los planos de los compañeros, es que ya está, algo se rompió” y “No importa lo que ella diga ahora. Una de las cosas que tienen que ver con la convivencia, no solamente en este juego, sino en general, es ser honesto, sobre todo si estás compitiendo con otras personas, y eso que estás haciendo puede afectar a la competencia” fueron las duras palabras de Flor ante la reprochable actitud de Fontán al mentirle al jurado sobre los ingredientes que se cayeron al piso.

En las últimas horas, Flor Peña compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a una gran parte de sus millones de fanáticos. En la misma se puede ver a la protagonista de “Casados con Hijos” desplegando toda su belleza para una producción profesional de fotos, a cargo del fotógrafo Samuel Ganem, para una marca de ropa. La blonda posó con un filtro blanco y negro con un delicado conjunto de encaje. Además, la blonda complemento su look con su cabello suelto y un delicado make up.

Fuente: Instagram Flor Peña

“Piernas taaaan largas... y torso taaan corto 🤷🏼‍♀️ En tu cara, @dolibar 👊🏻 😂💕” fue el corto y cómico texto que eligió Peña de epígrafe para acompañar su reciente fotografía en la red de la camarita. La comediante sacó a relucir todo su sentido del humor y comparó sus piernas con las de la esbelta modelo Dolores Barreiro quien se destaca justamente por su “infinitas piernas”.

Fuente: Instagram Flor Peña

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la pareja de Ramiro Ponce de León se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 35 mil corazones. Además, recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su espléndida figura física.