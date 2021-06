Asombroso test: el primer animal que veas indica si eres una persona confiable

Los test de personalidad son un verdadero fenómeno en las redes sociales. Los internautas encontraron en ellos una excelente alternativa para combatir el aburrimiento y además, para conocerse mejor en pocos segundos. Aquí te proponemos un nuevo reto que te sorprenderá con sus asombrosos resultados.

¿Te animas a descubrir lo que revela sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso al primer animal que capte tu atención, allí está la respuesta. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Ciervo: te destacas por ser una persona bondadosa, confiable y muy amable con todos. Debes ser más cauteloso con quienes te rodeas, ya que te entregas al cien por ciento en tus relaciones y muchas veces quienes están a tu lado se acercan para obtener alguna ventaja. Tienes que aprender a poner límites para que los demás no abusen de tu gran bondad y gentileza. Tu familia ocupa un lugar de privilegio en tu vida y por ellos eres capaz de entregar absolutamente todo.

Freepik

Tigre: eres alguien que detesta la hipocresía. Siempre vas de frente y no sabes disimular cuando algo te molesta. Eres muy franco y honesto. No te gusta la gente falsa y te alejas de las personas negativas. Tiendes a sobresalir por la gran responsabilidad con la que emprendes todos tus proyectos. Amas los desafíos y con frecuencia te embarcas en nuevas aventuras. No te gusta quedarte quieto y la zona de confort no es para ti.