Selena Gomez enseña cómo lucir una manicura neón con mucho estilo

Desde que se hizo famosa Selena Gomez ha tenido dos novios muy mediáticos. Por un lado, mantuvo una relación con Justin Bieber durante gran parte de su adolescencia y por el otro, con The Weeknd. Hoy se encuentra soltera y según reveló, hasta hace poco tiempo estaba "maldita" en el amor.

"Creo que la mayoría de mis experiencias en el terreno sentimental estaban malditas. Era demasiado joven para estar expuesta a ciertas cosas cuando mantenía una relación", expresó en una entrevista que le realizó Vogue. "Supongo que necesitaba descubrir qué significaba esa palabra para mí, 'excepcional', porque en el pasado me he sentido muy inferior a mis parejas, y nunca me veía realmente como una igual", agregó.

Selena Gomez

Y explicó: "En el fondo, ni siquiera pensaba: 'Oh, me siento así, déjame cantar algo al respecto'. En realidad necesitaba sentirme así acerca de mí misma, y mi familia y la familia que he creado a mi alrededor me han ayudado a conseguirlo".

En su cuenta de Instagram, la joven de 28 años cuenta con más de 240 millones de seguidores que están atentos a cada uno de sus movimientos. En la última publicación que subió, la intérprete de 'Baila conmigo' posó para la cámara con un hermoso maquillaje y una increíble manicura.

"Algo emocionante sucederá el sábado", redactó la artista estadounidense junto a la postal en la que enseñó sus uñas pintadas con un increíble color neón y en la que tiene más de 6 millones de 'me gusta'.