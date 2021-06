WhatsApp: el increíble truco para ver fotos, videos y audios sin abrir los chats

Seguramente alguna vez te ha pasado que has querido saber qué te han mando en una conversación de WhatsApp sin abrir el mensaje para que la otra persona no se entere que lo viste. Por más que hayas buscado en las configuraciones de la app una y otra vez, no existe una función que te permita hacer esto.

Sin embargo, aquí te enseñamos un truco que te dará la posibilidad de conocer fotos, videos y audios sin abrir los chats y dejar el doble tilde azul de visto. Es un método muy sencillo y que pocas personas conocen.

La clave está en los archivos que la app de mensajería instantánea más popular del mundo almacena en tu smartphone. En cada dispositivo, WhatsApp tiene una carpeta propia en la que almacena absolutamente todo y lo divide en sub-carpetas. Para ingresar debes hacer lo siguiente:

Abrir la app de 'Archivos' de tu celular.

Buscar la carpeta com.whatsapp.

Ingresar a la carpeta 'Media'.

Una vez allí, debes acceder a aquella relacionada con el contenido que quieras ver: WhatsApp Images, WhatsApp Video o WhatsApp Voice Notes.

Busca el último archivo recibido y allí estará lo que estás buscando.

Freepik

¡Listo! Cuando salgas de la carpeta, tu contacto no se enterará que has visto el material. Es algo sumamente útil y eficaz si quieres dar un vistazo a un contenido sin dejar rastros del tilde azul o aparecer "en línea" en la app.