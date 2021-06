Tragedia familiar: la desgracia que persigue a Mariah Carey a lo largo de su vida

Mariah Carey cantante, compositora, productora musical, actriz y filántropa estadounidense, es una estrella con reconocimiento a nivel mundial debido a su gran talento musical. La cantante estaba destinada a triunfar ya que desde su álbum debut homónimo se desprendieron cuatro sencillos que llegaron al primer puesto en la lista “Billboard Hot 100”. No obstante quien no estaba destinada al éxito seria su propia hermana, Alison Carey, ya que la decadencia de su vida la llevó a ser la oveja negra de la familia.

Las hermanas Carey crecieron en Nueva York junto con un tercer hermano llamado Morgan, hijos de Patricia Hickey una ex cantante de ópera y Alfred Roy Carey, un ingeniero aeronáutico venezolano afroamericano. La familia tuvo que soportar muchos ataques racistas incluyendo que envenenaron a su perro y que incendiaron el automóvil de la familia. Cuando la cantante tenía 3 años sus padres se separaron. Alison se fue con su padre mientras que Mariah se quedó con su madre, esa decisión determinaría por completo el futuro de ambas.

Mariah Carey se enfocó en la música y tuvo la suerte de ser escuchada por Tommy Mottola, presidente de la compañía “Columbia Records”; quien quedó impresionado y le ofreció a la artista un contrato de grabación con su compañía. Por su parte, Alison se convirtió en drogadicta desamparada, y fue acusada de ejercer la prostitución. La hermana de la cantante fue arrestada luego de que publicara el siguiente aviso en un portal online: “Soy una mujer bella que busca a hombres que quieran un poco de diversión y meterse en un mundo de placer que otras mujeres, simplemente, no se los pueden dar; una mujer con la capacidad de hacer que la tierra se mueva para ti y de hacer que veas las estrellas”.

Increíblemente Alison tuvo la osadía de cerrar su aviso con uno de los versos de “Fantasy”, hit musical de Mariah. “Oh, sí, conmigo es una fantasía tan, tan dulce”. Por otra parte, a sus 15 años, Alison quedó embarazada de su hijo mayor y posteriormente se sumergió en el submundo de las drogas y las adicciones. Debido a su gran inestabilidad la madre de las Carey recurrió a la corte para intentar quedarse con la custodia del hijo de Alison. Mariah apoyó a su madre en el juicio y eso quebrantó la relación entre las hermanas y a la familia para siempre.

Imagen: La Vanguardia

Finalmente uno de los momento más duros en la familia Carey llegó en el año 2012 cuando Alison contó que había sido diagnosticada con HIV positivo por lo que pedía la ayuda de su hermana: “Me gustaría que mi hermana Mariah me ayudara a resolver los problemas que dividieron a nuestra familia”. “Mariah, te quiero y necesito desesperadamente tu ayuda. No me abandones así, por favor" rogaba la herma de la artista. Sin embargo, la cantante jamás respondió e inesperadamente, el tercer hermano Carey declaró que Mariah era “Una bruja” y afirmó que “Gasta más en comida para sus perros que en su hermana Alison” ya que supuestamente la artista jamás ayudó a su hermana, ni siquiera cuando sufrió daño cerebral el cual requiere de una cirugía en el cerebro y la columna vertebral. No obstante los representantes de la estrella afirmaron que “Ha gastado cientos de miles de dólares en su hermana. De hecho, ha mantenido a su amplia familia durante más de dos décadas".