Khloé Kardashian amenaza a una mujer que hostiga su relación con Tristan Thompson

Khloé Kardashian socialité, empresaria, presentadora de televisión y modelo estadounidense, recientemente se ha visto envuelta en una gran conflicto a causa de su actual pareja, Tristan Thompson. Khloé es mundialmente conocida por sus apariciones en los programas de telerrealidad “Keeping Up with the Kardashians”, “Kourtney and Khloe Take Miami” y “Khloé & Lamar”, que ha protagonizado junto a su familia.

La relación de la empresaria con el jugador de baloncesto, Tristan Thompson, comenzó en el año 2016, no obstante, en 2018, la pareja estuvo en el ojo público ya que se difundieron vídeos y fotografías de Thompson con otras mujeres, donde se confirmaba que este le había sido infiel a la socialité durante su embarazo. Después de eso, Khloé , quien es copropietaria de "D-A-S-H" una boutique que fundó junto a sus hermanas Kourtney y Kim Kardashian, fue vista múltiples veces en compañía suya, lo que generó rumores de una posible reconciliación.

Finalmente, en 2019, Khloé y Thompson anunciaron su separación tras diversas infidelidades por parte de Trisitan aunque la distancia no perduraría ya que en noviembre de 2020, se reconciliaron y se hizo público su compromiso. Pero parece que no hay paz para la empresaria ya que una mujer llamada, Kimberly Alexander, acusa a su prometido de ser el padre de su hijo. Por su parte Kardashian amenazó públicamente con demandarla por difamación y fue así que la socialité lanzó una acción legal de "cese y desistimiento" a Kimberly Alexander después de que supuestamente falsificó mensajes directos de Kardashian.

La amenaza legal por parte de la hermana de Kim Kardashian, fue obtenida por "Page Six" donde se aclara que incluso "Después de admitir" que fingió los mensajes, Alexander: "Continuó haciendo escandalosas calumnias difamatorias sobre Khloé, acosándola y tratando de arrastrarla al drama de la paternidad que usted ha persistido en idear a pesar de que una prueba de ADN de uno de los laboratorios más importantes del país confirmó que el Sr. Thompson no es el padre de su hijo".

Por otra parte, el prometido de Khloé había acordado hacerse una prueba de ADN, la cual dio como resultado negativo. La demanda legal también habla de ello cuando afirma: "A diferencia de sus abogados, usted se negó a aceptar ese resultado y exigió una nueva prueba de paternidad". Además, Tristan ya se ha realizado dos pruebas de ADN las cuales han demostrado que no es el padre del hijo de Alexander. Sin embargo, Alexander no pareció verse afectada por la acción de "cese y desistimiento", ya que tomó una captura de pantalla el miércoles por la mañana de un informe sobre amenazas con ser demandada. Finalmente, Alexander también afirmó más tarde que su Instagram fue pirateado, pero luego extrañamente eliminó la publicación.