Charlotte Caniggia desafía al frio con su hermosura

Charlotte Caniggia reveló a través de sus historias de Instagram que su estadía en el ShowMatch La Academia no es la mejor hasta el momento. "La verdad es que el jurado del Bailando me cae pésimo. Saber que voy allí, bailo, le pongo la mejor onda... siempre me están denigrando y maltratando como persona" escribió la modelo de 28 años tras una dura primera semana donde obtuvo una baja calificación y termino en la sentencia de la cual pudo zafar.

Ante los rumores de renuncia de Charlotte al reality conducido por Marcelo Tinelli, fue el mismo representante de la morocha que despejó las dudas durante una entrevista en “Mitre Live”: “Es mentira que Charlotte va a renunciar. Está muy contenta y avanzando en el certamen con su equipo”.

En las últimas horas, Charlotte Caniggia compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de seguidores. En la misma se puede ver a la morocha desplegando toda su hermosura de espalda ante la cámara para una producción profesional de fotos. La mediática lució un osado look de color negro. Además, la mediática complementó su look con el cabello suelto y un delicado make up.

“Ahora más que nunca sumo a mis rutinas Best Bcaa, el suplemento ideal que ayuda al desarrollo muscular y mejora el rendimiento físico” fue la primera parte del promocional texto que eligió de epígrafe Caniggia para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la hermana de Alexander Dimitri Paul Caniggia se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 15 mil corazones. Además, la mediática recibió cientos de comentarios de halago y cariño de parte de sus followers.