Silvina Escudero modela y eleva la temperatura contando aquella experiencia con otra mujer

Según ha confesado Silvina Escudero, bailarina y panelista de “Los Mammones”: "Tengo 3 perros y un gato, mi perra Gitana quedó en lo de mi mamá, porque estaba cómoda ahí. La levanté de la calle en Carlos Paz hace 14 años. ahí también están Matilda y Luca dos gatos que rescaté de la calle”.

Silvina ha hecho un posteo en Instagram donde se deja ver vistiendo un conjunto deportivo blanco que se usa debajo del top para hacer deportes o entrenar. La morocha en el pie de foto ha escrito: "Amo disfrutar de mis bebés en casa, ellos son todo y más. Aprendamos cada día más de los animales. A pesar del clima se entrenó igual"

Hace unos días Silvina Escudero se confesó con el conductor de “Debo Decir”, programa que se emite por la pantalla de América los domingos por la noche, Luis Novaresio. Luego de regresar junto a su novio Federico tras ocho meses de estar separada la modelo y bailarina relató una historia hot que protagonizó junto a Noelia Marzol en un boliche

Ante la admiración de todos los invitados presentes en el programa aclaró: “Nunca estuve con una mujer. Me parece muy atractivo el cuerpo de la mujer pero nunca estuve con una, aunque sí chapé con una famosa. Pasó que mi novio de ese momento tenía la fantasía de que esté con otra mujer y chapamos, pero no pasó de ahí. Esto no fue nada íntimo ni privado sino que fue en una fiesta en el costado de un boliche, en uno de mis cumpleaños”.

Silvina Escudero luego siguió relatando: “Ella estaba ahí, es una bomba y chapamos. No creo que haya problemas en decir quién es. Es una amiga, una bomba que acaba de ser madre. Es Noelia Marzol, una hermosa mujer”.

Imagen: Instagram Silvina Escudero

A la pregunta de Novaresio de cómo estaba su corazoncito expresó: “Estoy en pareja de nuevo. Es como la décima oportunidad que nos damos. Estuvimos cuatro años de novios. Nos separamos ocho meses, cada uno hizo su vida y hoy decidimos apostar nuevamente a la relación. Siempre hubo amor, pero no estábamos de acuerdo en un montón de situaciones de la vida”.