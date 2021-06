Piernas perfectas: Flor Peña volvió a conquistar a sus fans

Flor Peña dio su opinión sobre la posibilidad de que su hijo Tomás “Toto” Otero participe de un posible MasterChef Celebrity 3. La actriz y comediante anticipó que a su hijo no le interesa mucho seguir incursionando en los medios, pese a haber tenido una buena performance durante sus participaciones en su programa.

“Mi hijo estuvo muy bien cuando vino a Flor de equipo, pero no hay manera. No quiere saber nada con la tele. Es bajo perfil. Está cocinando divino, pero no quiere saber nada. Y yo quiero que sea feliz” señaló Florencia al programa “Implacables”. "Le dije 'Si no vas a mantener a mamita como actor o laburando en la tele, andá pensando en meterte como jugador de fútbol'" sumó la conductora.

Este martes, Peña compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a una gran parte de sus millones de followers. En el mismo se puede ver a la protagonista de “Casados con hijos” desplegando toda su belleza en el set de filmación del programa “Flor de Equipo” de la señal Telefe. La blonda lució una camisa de color blanco, una minifalda con estampado con rombos y zapatos taco aguja dorado.

“Martes dorado ?? ¡AMO! #FlorDeEquipo” fue el simple y corto texto que eligió Florencia Peña de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Florencia Peña

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la pareja de Ramiro Ponce de León se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 4 mil corazones. Además, la también comediante recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su espléndida figura física y su look escogido.