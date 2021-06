Flor Vigna sube la térmica del frío invierno con un impactante top

Flor Vigna y Facundo Mazzei son una de las parejas más virtuosas de La Academia. En los últimos días, brillaron en la pista de baile con su creativa coreografía disco. Los jóvenes decidieron hacer algo distinto y rotaron sus géneros para la presentación. Su performance fue aplaudida por más de uno de los que se encontraba del otro lado de la TV.

"La idea no me gusta, pero bailan tan bien que no tienen competencia. Para mí son una de las mejores parejas de la historia del programa. Sí me gustaron el tema y la coreografía, pero el look no", señaló Ángel de Brito al dar su devolución.

Por su parte, Pampita manifestó: "¡Qué placer! ¡Hagan lo que se les ocurra! A mí me encantó, me maravillaron de principio a fin. Temblé al final con el truco que por suerte salió bien. Los felicito. Así me gusta que salgan los participantes a la pista".

Jimena Barón también dio su visto bueno. "A mí me encantó la idea, me parece necesario. La coreografía fue dificilísima, no le pusieron ni una pausa. Flor mantuvo todo el tiempo el acting de varón. Es un placer enorme verlos, son unas bestias", expresó.

Flor Vigna

Vigna nunca pasa desapercibida cuando sale al aire y lo mismo ocurre en sus redes sociales. Ahora, la bailarina acaparó todas las miradas con un fabuloso outfit. La joven compartió dos fotografías en blanco y negro con un impactante top que enamoraron a sus fans.