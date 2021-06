Stefi Roitman acapara todas las miradas con un increíble baile y look veraniego

Stefi Roitman es una de las argentinas más bellas. Hoy se encuentra viviendo un gran momento en su carrera: se desempeña como host digital en La Voz, el reality de canto más visto de la pantalla chica y su hermosura traspasa cualquier pantalla. La actriz y conductora está en pareja con Ricky Montaner desde hace un largo tiempo y recientemente en su paso por Podemos hablar, contó cómo inició su relación.

"Me reaccionó a una historia en Instagram y me tiró un corazón a una historia que subí, y me escribió ‘Ey guapa, ¿cómo estás? Para que sepas soy el soltero y el menos guapo de los dos hermanos Montaner’", expresó al aire.

Además, reveló que su noviazgo tiene un costado complicado en las redes sociales debido a los mensajes de haters que le llegan a diario criticándola ferozmente. "Nos juzgan por el hombre que elegimos, soy joven y puedo dar cátedra de eso", señaló y agregó: "Me han dicho ‘trepadora’, ‘ahora vive en Miami’, ‘ella no está enamorada’, ‘si no tuviese plata no sé qué'".

Stefi y Ricky

Sin embargo, la joven le hace frente a las críticas y continúa compartiendo material que llama la atención de miles y miles de internautas. Ahora subió un pequeño clip bailando al ritmo de Becky G y Natti Natasha que se llevó todas las miradas.

"No todos los bailes son challenges. Domingo escuchando lista de temas de hace algunos años", escribió junto al clip donde se la ve con un hermoso look muy veraniego.