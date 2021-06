¿Qué ves primero?: el asombroso test que indica si eres una persona positiva

Los test de personalidad continúan siendo sensación en las redes sociales. Los internautas descubrieron en ellos una excelente alternativa para hacerle frente al aburrimiento y además, para conocer de manera muy rápida aspectos de su forma de ser. Aquí te proponemos un nuevo reto que te sorprenderá con sus asombrosos resultados.

¿Te animas a descubrir lo que revela sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa y déjate maravillar! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Pájaro: te destacas por ser una persona muy idealista y soñadora. Tiendes a crear en tu cabeza proyectos muy grandes que pocas veces los has podido concretar. Consideras que el mundo es hermoso y para ti, en cada rincón hay belleza. Siempre buscas resaltar lo bueno en todo. Le das prioridad a las virtudes de la gente antes que a sus defectos y te gusta ver el vaso medio lleno en vez de medio vació. Eres alguien muy positivo y sociable. Te cuesta tomar decisiones y recurres a tus seres queridos para que te asesoren.

Freepik

Ojo: eres una persona que siempre va al frente. No temes decir lo que piensas y defiendes con uñas y dientes a los que amas. No toleras la falsedad ni la hipocresía. Te destacas por tu intuición y si alguien no es de tu agrado, se lo haces saber al instante. Eres muy dedicado y constante con todo lo que te propones y eso te lleva a conseguir grandes cosas. Si aprendes a no darle mucho trascendencia a lo que otros opinan podrás vivir con más tranquilidad.