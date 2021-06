La carta que incrimina al príncipe Carlos por la muerte de Lady Di

Ahora que se acerca el 1 de julio de 2021, día en que la princesa Diana de Gales hubiera cumplido 60 años, viejos fantasmas vuelven a susurrar y se reaviva la llama de la teoría conspirativa sobre la muerte de Lady Di. Tanto la vida como la muerte de Diana reunieron los ingredientes para que su figura fuera mitificada.

Lo cierto es que existió una investigación policial que duró varios años bajo el nombre de “Operación Paget”, la misma fue llevada en secreto y bajo pedido de la familia de Dodi Al-Fayed, pareja de Diana de Gales hasta el momento de su muerte. En aquel momento se habló de un posible asesinato, así como de una nota escrita de puño y letra por Lady Di que hizo que el príncipe Carlos, en 2005, fuera sometido a un interrogatorio.

Dicha nota decía: "Esta fase particular de mi vida es la más peligrosa: mi esposo, el príncipe Carlos, está planeando un accidente en mi automóvil. Quizás un fallo en los frenos, lo que me quite de en medio para dejarle despejado el camino para casarse con Tiggy. Camilla no es más que un señuelo, por lo que el hombre nos está utilizando en todos los sentidos de la palabra".

La carta fue escrita para alguien de extrema confianza de Lady Di, Paul Burrell, su mayordomo en el Palacio de Kensington, el mismo mantuvo de forma oculta esta misiva que contenía una grave acusación. Ocho años más tarde el texto fue develado y esto hizo que todas las sospechas giraran en torno al príncipe Carlos. Según publicó Daily Mail, quién fuera director de Scotland Yard, lord Stevens, fue el encargado de reunirse con Su Majestad para un minucioso cuestionario.

En total hermetismo y de forma secreta, la entrevista se llevó a cabo en el Palacio de St. James. El príncipe de Gales no fue tratado hostilmente como si fuera un sospechoso, sino que fue llamado como testigo y consultado sobre la vida de Lady Di. Consultado sobre la carta que lo mencionaba, el príncipe Carlos negó cualquier conocimiento de lo que en ella se hacía mención.

El mismo periódico británico dio a conocer algunas frases textuales del encuentro: en un tramo se revela que Stevens pregunta al príncipe Carlos: "¿Por qué cree que la princesa escribió esta nota, señor?".

A lo que Carlos responde: "No sabía nada sobre la nota hasta que se publicó en los medios".

Ante tal respuesta Stevens prosiguió: "Entonces, ¿no discutió sobre esta nota con su mujer, señor?".

La respuesta del príncipe se mantuvo por la misma senda: "No, no sabía que existía",

Stevens repregunta: "¿Sabe por qué la princesa tenía estos sentimientos, señor?" y Carlos responde: "No, no lo creo. Más interrogantes sin respuesta". imagen: Infobae

"¿Hay algo más que le gustaría decirme, señor?", pregunta Stevens. "Nada más, gracias", cerró el príncipe Carlos. En oportunidades posteriores Stevens aseguró sobre este encuentro: "La entrevista con Carlos fue única. Por supuesto que fue una situación única. Pero lo abordamos como lo haríamos con cualquier otro testigo. 'Hasta cierto punto' ". imagen: Vanity Fair