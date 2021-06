Joven enseña cómo es vivir con una mano biónica y se hace viral en las redes

Henrik Cox es el tiktoker que ha sorprendido en la web al enseñar cómo vive con su mano biónica. El joven, que hoy tiene 25 años, recibió el aparato cuando tenía 16 y hasta ese momento, estaba imposibilitado de realizar muchas actividades de su vida diaria. Gracias a esta innovación tecnológica, su vida mutó para mejor.

Cox nació con una malformación congénita de su mano derecha y por ello es más pequeña y solo tiene dos dedos. Trabaja como ingeniero y cuando no está en su horario laboral, se dedica a subir divertidos videos a TikTok. Sin lugar a dudas, cuando comenzó a compartir videos en la plataforma que es propiedad de la empresa china ByteDance, no esperaba tener semejante repercusión y que sus imágenes se viralizaran.

Henrik Cox TikTok

En la web suele enseñar divertidas hazañas a las que se debe enfrentar por tener un par de extremidades superiores diferentes. Con respecto a su mano, señaló en una entrevista que brindó a In The Know: "La mía tiene una función de apertura y cierre de mano completa, mientras que muchas manos modernas tienen patrones de agarre adicionales y otras funciones. Es un campo emocionante y estoy seguro de que la tecnología seguirá avanzando y se volverá más realista”.

Su intención con sus videos en las redes es llevar un mensaje inspirador y ofrecer una mirada positiva. En uno de los materiales que subió, que está dando la vuelta al mundo, se lo ve a Cox frente a la nevera usando su brazo biónico con la desdicha de que cuando la cierra, el aparato pierde la carga y queda atascado. Él se lo toma con mucho humor y las imágenes están haciendo reír a miles y miles de personas.