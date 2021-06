Fresco y nutritivo: prepara una rápida ensalada de maíz ¡con cuatro ingredientes!

Existe un mito de que las ensaladas solo pueden funcionar como acompañamiento. Pero no es verdad. El día de hoy te presentamos una receta que no solo es deliciosa y nutritiva si no que además es muy fácil de hacer. Podrás tener los ingredientes listos en la nevera para utilizarlos cuando tú desees, entérate de todo en esta receta.

El maíz es un ingrediente muy noble y conocido en toda América Latina. No solo es versátil y puede utilizarse en preparaciones dulces y saladas, si no que además aporta la fibra que tu cuerpo necesita. Experimenta la combinación de estos sabores y permite que tu dieta suba de nivel, al consumir una comida saludable y nutritiva. Pon manos a la obra y aprende a realizar esta receta de ensalada de maíz.

Ingredientes:

1 maíz

2 tomates

1 cebolla

1 atado de cilantro

Sal, aceite y pimienta.

Procedimiento:

Primero lava bien tus vegetales y asegúrate de quitarles bien la tierra. Luego, pon a hervir el maíz hasta que esté bien amarillo y blandito.

Desgrana el maíz y ponlo en un bowl. Luego, corta en cubitos el tomate y ponlo con el maíz. Pica la cebolla bien chiquita y agrégalo. Haz lo mismo con el cilantro .

Mezcla bien los ingredientes y agrega sal, aceite y pimienta.

Ya puedes disfrutar de tu ensalada deliciosa.

