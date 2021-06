4 consejos útiles para elegir la sandía ideal

Disfrutar de una jugosa sandía durante los calurosos días de verano resulta refrescante y muy nutritivo, pero no siempre sabemos elegir la mejor fruta cuando vamos de comprar y, en algunas ocasiones, esto puede ser muy decepcionante ya que, cuando llegamos a casa, nos encontramos con una fruta que no está en condiciones óptimas. Para que esto no vuelva a ocurrir toma en cuenta los siguientes consejos útiles.

Lo primero que debes saber es que el 90% del contenido de una sandía en agua, mientras que el 6% es azúcares, por lo tanto, su contribución calórica es mínima.

Busca una sandía de color uniforme par asegurarte que esté madura. Foto: El productor

Su capacidad para hidratarnos es súper alta y aporta una gran cantidad de vitamina A, B y C. También es una forma de incorporar al organismo minerales como el potasio, magnesio, manganeso, hierro y fósforo.

A la hora de comprarla, no podremos cerciorarnos completamente sobre su estado, pero con algunos trucos al menos aumentarás las posibilidades de tener éxito.

Primero, inspecciona con detalle el exterior. Procura buscar una ejemplar que no tenga golpes, cortes y cuyo color se vea uniforme. Toca suavemente la superficie para detectar que no haya zonas más blandas o que se hundan con facilidad. Tampoco debe mostrar protuberancias o malformaciones porque esto significa una carencia de sol o agua durante su cultivo.

Cheque su peso sosteniéndola con ambas manos y compárala con otras, en general, las frutas más maduras son más pesadas ya que tienen mayor cantidad de agua.

El color de la mancha del suelo debe ser amarillo. Foto: Tipolisto

La sandía pertenece a la familia de las cucurbitáceas, al igual que las calabazas, los zapallos y los pepinos, por lo tanto, son platas rastreras. Sus frutas crecen apoyadas sobre el suelo y eso hace que se les genere una mancha amarilla al estar en contacto con la tierra. Si el color de esta zona es más bien blancuzco es porque fue retirada antes de su maduración.

El estado del tallo también te dará una pista, si esté se encuentra seco es porque completó su ciclo en la planta, en cambio, si está verde es porque no llegó a madurar.